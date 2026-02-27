Sciopero mezzi a Roma 27 febbraio 2026

Venerdì 27 febbraio 2026 si terrà uno sciopero nazionale nel settore dei trasporti ferroviari, con possibili ripercussioni anche sulla mobilità a Roma e nel Lazio. La protesta coinvolge lavoratori e organizzazioni, che chiedono risposte su questioni legate alle condizioni di lavoro e ai servizi offerti. Si prevedono possibili disagi per chi utilizza i mezzi pubblici durante la giornata.

Dopo lo sciopero del trasporto aereo, la mobilità torna al centro delle proteste sindacali. Venerdì 27 febbraio 2026 è infatti in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che rischia di causare disagi anche a Roma e nel Lazio. La protesta è stata proclamata dai principali sindacati dei trasporti, tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl TA, Anpac e Anp, per il mancato rinnovo dei contratti e per rivendicare migliori condizioni di lavoro. Come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi essenziali, sono state stabilite alcune fasce orarie garantite: Venerdì 27 febbraioPer i treni Trenord, i convogli con partenza prevista entro le 21:00 e arrivo a destinazione entro le 22:00 dovrebbero essere regolarmente effettuati. 🔗 Leggi su Funweek.it

