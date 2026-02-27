Sciopero a Milano e Lombardia il 27 e 28 febbraio stop ai treni Trenord | orari e fasce di garanzia

Il 27 e 28 febbraio sono programmati due giorni di sciopero che interessano il trasporto ferroviario in Lombardia, con Trenord coinvolta nel fermo dei servizi. Gli iscritti alle sigle sindacali hanno annunciato l’astensione dal lavoro, portando a variazioni negli orari e a fasce di garanzia per i viaggiatori. La situazione potrebbe comportare disagi per chi si sposta in regione durante queste date.

Sciopero dei treni 27 e 28 febbraio: orari e fasce di garanziaRoma, 23 febbraio 2026 – Un altro fine settimana a rischio per pendolari e viaggiatori.

Sciopero trasporti, oggi presidi a Malpensa e Linate: cancellati 78 voli. Domani a rischio i treniDalle 21 di domani alle 20.59 di sabato sarà poi la volta dei treni, che potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper ... milano.repubblica.it

