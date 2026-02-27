Scioperi | treni da stasera Ventiquattro ore

Da questa sera alle 21 inizia uno sciopero di 24 ore nel settore ferroviario, interessando il personale di varie aziende come Trenitalia, Italo, Trenord e altri. La protesta potrebbe causare disagi sui collegamenti ferroviari e influire sui viaggi programmati nelle prossime ore. I pendolari sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio.

Dalle 21 lo sciopero di 24 ore nel settore ferroviario. Coinvolgerà il personale di gruppo Fs, Trenitalia, Italo e Trenord. Per i treni regionali Trenitalia previste due fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In caso di inizio dello sciopero durante il treno in viaggio, da valutare la destinazione: arrivo garantito, secondo la regola, solo "se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale". Altrimenti il convoglio potrebbe fermarsi nella stazione precedente. Alcuni treni a lunga percorrenza garantiti, comprese frecce. Consultare al riguardo il sito di Trenitalia. Chi rinunci al viaggio può... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

