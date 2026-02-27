Scienziate nella storia

Il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica ha annunciato un evento per l’8 marzo dedicato alle donne nella scienza. Durante il pomeriggio, saranno presentate figure femminili che hanno contribuito al campo scientifico e saranno esposte testimonianze e materiali relativi alla loro attività. L’iniziativa mira a celebrare il ruolo delle scienziate nel corso della storia e a sensibilizzare il pubblico su questa tematica.

