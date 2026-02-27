Sci Coppa del Mondo | Sofia Goggia terza in discesa libera a Soldeu

Dopo la parentesi olimpica con i Giochi di Milano-Cortina, Sofia Goggia è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo a Soldeu, Andorra, nella discesa libera. La sciatrice italiana ha concluso la prova al terzo posto con un tempo di 1’31”86, superata dalla svizzera Corinne Suter e dall’austriaca Nina Ortlieb. La competizione ha visto anche altre atlete classificarsi nelle posizioni di vertice.

Soltanto poche sbavature, l'atleta bergamasca conquista il terzo posto dietro Suter e Ortlieb: ecco le sue dichiarazioni dopo la gara Dopo la parentesi olimpica con i Giochi di Milano-Cortina, Sofia Goggia è tornata in pista nella prova di Coppa del Mondo in discesa libera a Soldeu, Andorra, ottenendo un ottimo terzo posto con il tempo di 1'31"86 dietro la svizzera Corinne Suter (1'31"62) e all'austriaca Nina Ortlieb (1'31"73). Per la bergamasca si tratta del podio numero 67 in carriera (39° in discesa libera). Bene anche Laura Pirovano, ottava, più attardate le altre azzurre, con 16° posto di Nicol Delago, 18° di Elena Curtoni, 23° Nadia Delago, 34° Sara Thaler.