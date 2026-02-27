Sci alpino | in Coppa del mondo Goggia sul podio Curtoni lontanissima dalle prime

Nella discesa libera di Coppa del mondo a Soldeu, Elena Curtoni ha concluso molto indietro rispetto alle prime, segnando un risultato deludente al suo ritorno dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara ha visto invece la presenza di Sofia Goggia sul podio, mentre la valtellinese si è posizionata lontana dai migliori. La competizione si è svolta questa mattina in un clima di attesa e tensione.

Prestazione sotto tono per Elena Curtoni al ritorno in gara dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la valtellinese, infatti, ha chiuso molto lontana dalle prime nella discesa libera disputata nella mattinata odierna a Soldeu, ad Andorra.