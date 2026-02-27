Sci alpino | in Coppa del mondo Goggia sul podio Curtoni lontanissima dalle prime

Nella discesa libera di Coppa del mondo a Soldeu, Elena Curtoni ha concluso molto distante dalle prime, mentre Sofia Goggia si è piazzata sul podio. La gara si è svolta questa mattina ad Andorra e ha visto la valtellinese tornare in pista dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Curtoni non è riuscita a esprimersi al meglio, mentre Goggia si è confermata tra le migliori.

Prestazione sotto tono per Elena Curtoni al ritorno in gara dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la valtellinese, infatti, ha chiuso molto lontana dalle prime nella discesa libera disputata nella mattinata odierna a Soldeu, ad Andorra.Elena Curtoni ha tagliato il traguardo, nel momento in.