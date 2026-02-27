Sci alpino Elian Lehto in ospedale dopo la caduta a Garmisch | non è in pericolo di vita

Il finlandese Elian Lehto è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta durante la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Garmisch, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Lehto ha subito un incidente durante la gara, ma le sue condizioni non sono considerate a rischio di vita. La competizione prosegue senza ulteriori interruzioni.

Il finlandese, secondo quanto scritto dall’ANSA, non sarebbe in pericolo di vita: nella rovinosa caduta rimediata quest’oggi, però, Lehto ha rimediato diverse lesioni al torace ed alle gambe. La Federazione Sci Finlandese ha fatto sapere che l’atleta è “cosciente e comunica normalmente“. Lehto questa mattina aveva sbattuto con forza con la schiena sulla neve prima di finire la sua corsa in maniera violenta contro le reti di protezione. Il finlandese è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale di Garmisch, dove resterà in osservazione prima di decidere le terapie più adeguate da seguire. Federica Brignone ci sarà in superG a Soldeu! Stringe i denti da campionessa olimpica Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Garmisch 2026: orario, n. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lehto in terapia intensiva dopo una caduta nelle prove di discesa di Garmisch: “Non è in pericolo di vita”Il finlandese Elian Lehto è in terapia intensiva dopo una caduta durante le prove di discesa libera a Garmisch, con trauma cranico e polmone...

