Schianto tra pullman mezzo pesante e auto | ci sono feriti

Questa mattina lungo la strada statale 27 si è verificato un incidente che ha coinvolto un pullman, un automezzo pesante e un'autoarticolato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, che hanno assistito le persone ferite. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e non sono state rese note ulteriori informazioni.

Tragedia sfiorata questa mattina lungo la Sp 27. Uno scontro ha coinvolto un pullman, un mezzo pesante e un autoarticolato. Erano le 5,30 circa quando il comando dei Vigili Del Fuoco di Arezzo è intervenuto con tre squadre, provenienti dal distaccamento di Cortona e dalla Sede Centrale, in via di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Schianto tra pullman, mezzo pesante e autobus: ci sono feriti Leggi anche: Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti. Un mezzo pesante in fiamme, traffico in tilt Incidente frontale tra un SUV e un pullman a Oderzo in provincia di Treviso Temi più discussi: Schianto tra pullman, mezzo pesante e autobus: ci sono feriti; Roma, incidente in via Prenestina tra auto e mezzo Ama: muore una donna; Barcellona PG, incidente tra pullman e moto Ape: mezzo ribaltato in Viale degli Aranci; Scontro tra auto e pullman di linea. Morto un operaio di 34 anni. Schianto tra pullman, mezzo pesante e autobus: ci sono feritiIncidente nelle prime ore del mattino sulla sp 27. A bordo del bus c'erano 8 persone estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco ... arezzonotizie.it Frontale tra bus e un’auto: 50 persone a bordo del mezzo | FOTOScontro tra autobus turistico e auto a Buttrio: un ferito lieve, strada chiusa per oltre un’ora e traffico rallentato. nordest24.it Schianto frontale sulla Trignina tra auto e pullman: muore ragazzo di 21 anni - facebook.com facebook