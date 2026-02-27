Scatti contemporanei del Duomo l’anima svelata da sedici artisti | da Basilico a Gastel e Berengo Gardin

Sedici fotografi hanno catturato immagini del Duomo di Milano, creando un racconto visivo che mostra diversi aspetti della cattedrale. Le foto sono in mostra fino al 24 maggio nel Museo del Duomo, nella Sala Gian Galeazzo, offrendo uno sguardo vario e diretto sulla maestosità e i dettagli dell’edificio simbolo della città.

Milano, 27 febbraio 2026 – Un "Duomo d'Autore", scatti contemporanei per la Cattedrale di Milano, è la mostra allestita (sino al 24 maggio) all'interno del Museo del Duomo, Sala Gian Galeazzo. Sedici immagini, realizzate tra la fine degli anni Cinquanta del '900 e il 2025, che svelano lo sguardo di grandi fotografi, da Ugo Mulas a Gianni Berengo Gardin e Gabriele Basilico. Una mostra di grandi autori L'esposizione, curata dall'Area Cultura e Conservazione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e inserita in questa edizione di MuseoCity, rivela singolari punti di vista, racconti, un'antologia di esperienze e sensazioni tra rigore architettonico e libertà espressiva, suscitati dall'incontro con il Monumento.