Scatta la serie A1 | la Pgf difende il titolo Mantero | Pronti e motivati ce la giocheremo

La Pgf si prepara a difendere il titolo italiano di ginnastica nella prima giornata di Serie A1. I rappresentanti della squadra hanno dichiarato di essere pronti e motivati a competere al massimo livello. La gara si svolgerà nel pomeriggio di ieri presso i locali del centro sportivo. La squadra ha concluso gli allenamenti finali in vista dell'inizio della competizione.

La Pgf pronta a difendere il titolo italiano di ginnastica. Nel pomeriggio di ieri nei locali del Palagym 'Orlando Polmonari', la casa della Palestra Ginnastica Ferrara (PGF), è stata presentata la formazione estense di serie A1, che difenderà il titolo di campione d'Italia conquistato nello scorso campionato. A fare gli onori di casa il presidente Franco Mantero, il quale ha ricordato: "Partiamo come campioni nazionali, sarà un campionato in cui troveremo squadre ben attrezzate per la vittoria finale. Noi siamo pronti e concentrati sulla prima fase della regular season, poi se accederemo alla finale ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto".