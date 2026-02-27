Scandalo protesi sospette | Privo di poteri finanziari

Un procedimento legale in corso coinvolge una persona accusata di aver avuto responsabilità su un caso di protesi sospette. La procura ha richiesto una pena di quasi dieci anni, concentrandosi su aspetti diversi rispetto alle accuse iniziali, e ha evidenziato questioni legate a componenti specifiche delle protesi, come alcune viti. La vicenda si sta sviluppando nell’ambito di un’istruttoria giudiziaria.

Marco Camnasio rischia la condanna a 9 anni e 8 mesi chiesti dalla pm per qualcosa di diverso dai capi di imputazione, dove si parla di problemi delle protesi invece che degli strumentari e più in dettaglio di alcune viti come è emerso nell’istruttoria del processo. L’avvocato Diego Gaetano Braghò chiede l’assoluzione per l’ex responsabile commerciale Ceraver per la Lombardia, imputato al processo al Tribunale di Monza per il presunto scandalo della corruzione sulle protesi difettose, partendo proprio da quello che ritiene un errore di principio, ossia che le protesi non fossero adeguate. E che, nonostante questo, fossero impiantate ugualmente fino al 2017 ai pazienti in cambio di soldi, viaggi e cene da parte dei chirurghi ortopedici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

