Scaletta Sanremo 2026 stasera | il Pdf con orari minuto per minuto della quarta serata duetti e cover

Stasera si svolge la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, con un programma ricco di duetti e cover. La scaletta è disponibile in un PDF che indica gli orari precisi di ogni intervento, minuto per minuto. La serata coinvolge diversi artisti e si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti dell'evento. La diretta si svolge a Roma, con tutte le esibizioni previste secondo il programma ufficiale.

Roma, 27 febbraio 2026 – È la serata forse più attesa del Festival di Sanremo, quella dei duetti, che riporta sul palco dell’Ariston tutti e 30 i big in gara con cover spesso inedite e talvolta ‘ardite’ come stasera, quando ad accompagnare i campioni saranno anche attori, giornalisti e show girl (da Claudio Santamaria a Francesca Fagnani fino a Belen Rodriguez, giusto per citarne alcuni). I big riproporranno in versione personalizzata brani, italiani e internazionali, portati al successo in passato da altri artisti. E non mancheranno le sorprese, come ha annunciato Carlo Conti, lasciando la conferenza stampa: “Stasera ci saranno tante sorprese, vi devo lasciare perché devo organizzarle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026: duetti, cover, cantanti, ospiti, orari, tutto quello che c’è da sapere | 27 febbraioLa 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 prosegue verso l’attesissima finale di sabato.

