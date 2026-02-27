Scaletta Sanremo 2026 quarta serata | il pdf Rai con orari e ospiti

Stasera, venerdì 27 febbraio, si svolge la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, giunta alla sua 76esima edizione. La serata sarà dedicata ai duetti e alle cover, con la trasmissione che andrà in onda secondo la scaletta pubblicata dalla Rai. Sono previsti vari ospiti e momenti musicali, mentre il pubblico segue con attenzione gli aggiornamenti sugli orari e le esibizioni.

Stasera, venerdì 27 febbraio, andrà in onda la quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti e alle cover. Ecco il PDF della scaletta della quarta serata pubblicato dalla Rai. Si comincia con l’esibizione di Laura Pausini, che canterà entrando all’Ariston. La gara si aprirà alle 20.51 con Elettra Lamborghini che canterà ‘Asereje’ con le Las Ketchup. In scaletta anche un misterioso ‘Mister X’. Gli ultimi a esibirsi saranno Leo Gassmann con Aiello, e la serata dovrebbe chiudersi intorno all’1.30. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Temi più discussi: La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Sanremo 2026, quarta serata: ospiti, duetti e scaletta; Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; Festival di Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata con duetti e cover.

