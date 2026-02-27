Sbocciano le mimose Un mese dedicato all’ Universo Femminile

A Lucca, il mese si anima con iniziative dedicate all'universo femminile, spaziando tra eventi sportivi, esposizioni e incontri culturali. Si susseguono manifestazioni che celebrano e riflettono sulla presenza e il ruolo delle donne in diversi ambiti, offrendo momenti di confronto e approfondimento. Le attività coinvolgono la comunità e stimolano riflessioni su tematiche di interesse femminile.

LUCCA Dal torneo di tennis alla mostra sulla Cantoni Cucirini, dalla marcia non competitiva al ruolo della donna nelle professioni. Sono solo alcune delle "mimose" che compongono l'Universo femminile, il calendario promosso dalla Commissione pari opportunità del Comune di Lucca con la collaborazione di realtà e associazioni del territorio in occasione dell'8 marzo. "Siamo liete di poter offrire anche quest'anno un calendario che esplora l'universo femminile in tutti i campi, dall'arte allo sport, dalla cultura alla natura – ha spiegato l'assessora Simona Testaferrata –. È un programma costruito grazie al contributo prezioso di molte realtà locali, che ringrazio per il lavoro svolto".