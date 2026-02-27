Sayf a Sanremo 2026 | la storia dietro Tu mi piaci tanto

Sayf si prepara a salire sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo brano, “Tu mi piaci tanto”. Il giovane rapper, di origine italo-tunisina, si sta facendo conoscere per il suo stile e la sua musica, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. La sua presenza sul palco è molto attesa dagli appassionati della manifestazione.

Sayf, il giovane rapper italo-tunisino, è pronto a conquistare il palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 con il brano Tu mi piaci tanto. A 26 anni, il genovese rappresenta una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana, capace di fondere rap e melodie orecchiabili con testi profondi e stratificati. Nato a Genova da madre tunisina e padre italiano, cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, Sayf ha costruito la sua carriera con passione e determinazione, partendo dalle scuole medie dove studiava tromba per arrivare a collaborazioni con artisti come Marco Mengoni e Rkomi. La sua carriera musicale inizia nel 2017 con il collettivo Luvre Muzik, fondato insieme al produttore genovese Zero Vicious. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026, Sayf – «Tu mi piaci tanto»Sayf, vero nome Adam Viacava, è un rapper e cantautore ligure che si è imposto all’attenzione della scena urban per la sua capacità di fondere il...

SAYF racconta il suo Sanremo con il brano 'Tu mi piaci tanto'

