Sayf a Sanremo 2026 | la storia dietro Tu mi piaci tanto

Da ameve.eu 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sayf si prepara a salire sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo brano, “Tu mi piaci tanto”. Il giovane rapper, di origine italo-tunisina, si sta facendo conoscere per il suo stile e la sua musica, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. La sua presenza sul palco è molto attesa dagli appassionati della manifestazione.

Sayf, il giovane rapper italo-tunisino, è pronto a conquistare il palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 con il brano Tu mi piaci tanto. A 26 anni, il genovese rappresenta una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana, capace di fondere rap e melodie orecchiabili con testi profondi e stratificati. Nato a Genova da madre tunisina e padre italiano, cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, Sayf ha costruito la sua carriera con passione e determinazione, partendo dalle scuole medie dove studiava tromba per arrivare a collaborazioni con artisti come Marco Mengoni e Rkomi. La sua carriera musicale inizia nel 2017 con il collettivo Luvre Muzik, fondato insieme al produttore genovese Zero Vicious. 🔗 Leggi su Ameve.eu

