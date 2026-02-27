Saverio Zura album d’esordio Lo si può ascoltare in ’Cantina’
Nel fine settimana, il jazz club ospita un nuovo album d’esordio che si può ascoltare in ‘Cantina’. La raccolta si distingue per una varietà di brani che spaziano tra diversi stili, offrendo un’ampia panoramica musicale. Tra le tracce, si evidenzia un pezzo particolarmente energico che cattura l’attenzione degli ascoltatori fin dalle prime note. La proposta musicale si inserisce nel panorama locale con una forte personalità.
’Palette’ di incanti concentrati nel fine settimana del jazz clubbing. A partire da Headbanging, l’album d’esordio di Saverio Zura in uscita oggi, otto brani inediti che il chitarrista sardo propone stasera in Cantina Bentivoglio (ore 22,15) per raccontare una verità scolpita nei tessuti più profondi di un artista che fa della consapevolezza la propria cifra distintiva. Titolo che va oltre i mazzetti di parole e le melodie avvizzite passate dalle radio, richiamando una pratica del rock per cui chi ascolta oscilla il capo, realizzato alla guida di un quintetto di musicisti di talento della scena italiana come Manuel Caliumi al sax contralto, Filippo Galbiati al pianoforte, Andrea Esperti al contrabbasso e Francesco Benizio alla batteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
