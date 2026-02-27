Si discute sulla possibilità di affidare a una nuova persona la conduzione del Festival di Sanremo dopo Carlo Conti. Un commento recente sottolinea che, in generale, il successo dipende dalla capacità di chi si assume il ruolo di gestire l’evento, indipendentemente dal genere, purché siano competenti. La domanda rimane aperta su chi possa essere adatto a questa sfida.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il tenore, super ospite della serata finale, spegne sul nascere le voci su un suo possibile futuro alla guida della kermesse: «Non sono capace» Sanremo (askanews) — «Penso che Sanremo come tutte le cose di questo mondo abbia bisogno di direzioni valide, che siano uomini o donne poco importa, ciò che importa è che sappiano fare bene il proprio lavoro. Io non farei mai il direttore artistico perché non sono capace»: così il tenore Andrea Bocelli, che sarà super ospite per la serata finale del festival di Sanremo, che prevede un omaggio a Pippo Baudo. «Accanto a questo ci sono poi i ricordi di mio padre e mia madre in sala, carichi di aspettative e speranze, ma anche timori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarebbe una buona scelta per il dopo Carlo Conti?

Il periodo negativo di Sofia Goggia: saltare Spindleruv Mlyn sarebbe una buona scelta per ricaricarsi?Il nuovo anno solare non è incominciato sotto una buona stella per Sofia Goggia in termini di risultati: undicesimo posto nel gigante di Kranjska...

Andrea Pucci a Sanremo è una scelta non da Carlo Conti: la polemica politica è dietro l’angoloAndrea Pucci, annunciato con foto a natiche scoperte su Instagram, porta sul palco dell'Ariston un bagaglio politico riconoscibile.

Sanremo 2026: Le emozioni dei cantanti dopo l’annuncio di Carlo Conti

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: continuare con Retornaz sarebbe la scelta giusta? Di Stefano in una nuova dimensione; BCE, per gli economisti Lagarde lascerà prima. Al suo posto? Knot; Galletti: ItaliaMeteo non si sposti, sarebbe incomprensibile; Quando il PD voleva un’Alta Corte per i magistrati.

Sempre più vino nei cocktail: è una buona scelta o è solo uno spreco?Il mondo della mixology gode di ottima salute, mentre quello del vino ha vissuto momenti migliori. Detto questo il vino resta, sotto fogge diverse, un ingrediente fondamentale nella preparazione di ... ilsole24ore.com

Il cardiochirurgo: Il trapianto del cuore danneggiato una scelta obbligataNon c'era altra scelta: trapiantare al bambino di due anni ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli il cuore resosi disponibile, ma gravemente danneggiato, era l'unica strada possibile perché ... ansa.it

Il duo, in gara con "La felicità e basta", si è esibito per primo nella terza serata del Festival condotta da Carlo Conti e Laura Pausini - facebook.com facebook

Domenico Restuccia ha intercettato Carlo Conti a Sanremo Ma il direttore artistico partecipa ai festini bilaterali #BellaMa speciale #BellaSanremo torna lunedì alle 15:25 su #Rai2, con #PierluigiDiaco e Rosa Chemical x.com