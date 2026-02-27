Nel cuore del Valdarno, i piatti tradizionali trovano spazio tra i protagonisti dell’evento dedicato all’enogastronomia. Una figura locale, nota nel settore, è stata invitata a partecipare come rappresentante della cucina casalinga della zona. La presenza di questa personalità sottolinea la crescente attenzione verso le specialità del territorio e il loro ruolo nel panorama gastronomico regionale.

C’è anche la valdarnese Franca Cilibrizzi, anima e titolare dell’Osteria di Rendola a Montevarchi tra le protagoniste della "Cucina di Casa Sanremo", spazio enogastronomico ufficiale del Festival di Sanremo. La chef fa parte del Comparto LadyChef della Federazione Italiana Cuochi – sezione Toscana – impegnato in questi giorni in show cooking, degustazioni e incontri con artisti e ospiti della manifestazione all’interno di Casa Sanremo, la vetrina che unisce musica e alta cucina valorizzando le eccellenze territoriali italiane. In questo contesto di prestigio, Cilibrizzi rappresenta il Valdarno e la tradizione gastronomica toscana, portando nella città dei fiori sapori e identità di una terra ricca di storia e qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sapore di Rendola . I piatti del Valdarno conquistano i vip

