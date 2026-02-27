Il tecnico della Prosecco DOC A ha dichiarato che spera che questa partita possa segnare l'inizio di un ciclo vincente. La sfida dei quarti di finale dei play-off di Serie A1 Tigotà si svolgerà al Palaverde, dove le due squadre si affronteranno in una partita decisiva. La gara rappresenta l’evento centrale di questa fase della competizione.

play-off di serie a1 tigotà: una sfida che inaugura i quarti di finale è in programma al Palaverde, dove la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ospita l’Eurotek Laica UYBA per Gara-1 della serie al meglio delle tre partite. L’incontro è fissato alle ore 17:00, con Conegliano pronta a difendere il vantaggio di casa e a mettere in campo una prestazione concentrata per partire forte nel percorso verso il titolo. La formazione allenata da Daniele Santarelli si presenta come prima classificata nella Regular Season, mentre l’ arriva al Palaverde con l’obiettivo di imporsi in una sfida decisiva per l’accesso alle fasi centrali dei play-off. La partita rappresenta l’avvio di una serie molto equilibrata, in cui entrambe le squadre hanno mostrato spunti di ottima competitività durante la stagione regolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Santarelli: "Speriamo che sia l'inizio di un ciclo vincente

WWE, speriamo che il 2026 sia un anno miglioreStamford, 1 gennaio 2026 – Dal punto di vista economico-commerciale, il 2025 per la WWE è stato un grande successo.

Reunion per Keanu Reeves e Cameron Diaz a 30 anni dal loro primo film insieme che fu un grande flop. Speriamo che "Outcome" sia meglioQuando Keanu Reeves e Cameron Diaz si sono ritrovati fianco a fianco qualche giorno fa alla presentazione dei palinsesti di Apple Tv+ a Santa Monica,...