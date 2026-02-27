Sanremo | terza serata con share da record 60,6% ma meno spettatori del 2025

Nella terza serata di Sanremo, lo share ha raggiunto il 60,6%, stabilendo il record per questa fase del festival. Nonostante il dato di share sia il più alto di sempre, il numero di spettatori presenti si è ridotto rispetto all’edizione del 2025. La trasmissione è stata seguita da un pubblico più ampio in passato, anche se la percentuale di penetrazione sul totale degli spettatori televisivi è cresciuta.

Con la media del 60.6% di share, Sanremo centra il dato migliore di sempre per la terza serata di un Festival articolato su cinque giornate. Occorre risalire al 1990 per trovare una percentuale più alta. In quell'anno il festival, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, durava quattro serate e la terza ottenne il 64,59% di share. Sempre per quanto riguarda la terza serata, gli spettatori pari a 9,5 milioni, risultano in calo rispetto all'edizione 'monstre' dello scorso anno, sempre condotta da Carlo Conti, che ottenne un ascolto medio di 10,7 milioni di persone.