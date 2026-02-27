Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 sono stati annunciati i cinque artisti più votati dal pubblico e dalla giuria radiofonica. Tra le scelte più sorprendenti emergono nomi noti e alcune novità, con brani che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La classifica dei preferiti si è delineata attraverso le preferenze espresse durante la serata, lasciando spazio a colpi di scena e aspettative per le prossime fasi.

Televoto e Giuria delle Radio premiano gli artisti migliori della terza serata. Problemi tecnici per Alicia Keys e messaggio contro la violenza giovanile, tutto questo sul palco del Festival La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si chiude con l’annuncio dei cinque artisti più votati da Televoto e Giuria delle Radio: Arisa con “Magica favola”, Sayf con “Tu mi piaci tanto”, Luchè con “Labirinto”, Serena Brancale con “Qui con me” e Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. I nomi sono stati comunicati da Carlo Conti in ordine casuale, senza una classifica definitiva, al termine della puntata trasmessa in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston. La serata, andata in onda giovedì 26 febbraio, ha visto esibirsi i 15 Big che non erano saliti sul palco nella giornata precedente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanremo, tante sorprese nella classifica dei più votati: Arisa, Luchè, Brancale, Sayf e Sal Da Vinci

Sanremo 2026, classifica terza serata. I migliori 5: Arisa, Sayf, Luchè, Brancale e Sal Da VinciLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 si consegna una nuova "cinquina" di preferito del pubblico e della giuria delle radio.

Classifica Sanremo 2026 terza serata, top 5 con Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e LuchèSi è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

PROGRAMMA 5 SERATE SANREMO 2026 DAL 24 AL 28 FEBBRAIO SU RAI1

Temi più discussi: Troppi cantanti in gara a Sanremo 2026, pochi Big, incursioni brevi stile Tiktok e tanto amore: 7 cose da sapere sul Festival; Festival di Sanremo, Serena Brancale ancora tra i migliori. Stasera i duetti e le cover; Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival; Fiorello in videochiamata irrompe a sorpresa nella sala stampa di Sanremo: Vi auguro tante polemiche.

Sanremo rialza lo share, Conti ironizza sul caldo e lancia il Sanremo Estate. Polemiche, super ospiti e grandi sorprese all’AristonSanremo: polemiche, super ospiti e grandi sorprese all’Ariston Con un punto e mezzo in più di share rispetto alla prima serata, aprire la consueta ... affaritaliani.it

Sanremo 2026 in diretta: scaletta, cantanti e news sulla quarta serata. LIVEVenerdì 27 febbraio 2026 la quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti e alle cover, tra i momenti più attesi della kermesse. I 30 Big in gara reinterpretano brani celebri italiani e ... tg24.sky.it

FESTIVAL DI SANREMO. IL RICORDO DELLA STRAGE DI CAPODANNO Crans-Montana, la mamma di Achille Barosi: "Mi commuove la dedica di Lauro, un gesto che abbraccia tante famiglie" "Non c’è solo la mia storia in questo tributo. Ci sono tanti genitori - facebook.com facebook

SANREMO 2026 "Incursione" di Fiorello in conferenza stampa: "Vi auguro tante polemiche". #Tg1 x.com