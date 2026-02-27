Durante la conferenza stampa a Sanremo, Serena Brancale si è commossa mentre parlava della madre e ha annunciato che in finale indosserà un vestito appartenuto a lei. La cantante ha anche menzionato la canzone dedicata alla madre, affermando che ora è di tutti e rappresenta una sensazione di liberazione. La sua emozione si è fatta strada nelle sue parole in quella occasione.

La sua commozione Serena Brancale l’aveva portata sul palco dell’Ariston già la prima sera. E nella conferenza stampa che precede la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella commozione è ritornata con l’autenticità e la forza del sentimento più bello. L’artista, infatti, si è commossa parlando della canzone, Qui con me, dedicata alla madre scomparsa. “Questo brano ora è di tuti e io mi sono in qualche modo liberata”, ha detto. Serena Brancale poi ha annunciato che per la finale di sabato indosserà un abito della mamma. Serena Brancale commossa in sala stampa Serena Brancale e il brano dedicato alla madre In finale con un vestito... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo, Serena Brancale commossa in sala stampa mentre parla della madre: in finale indosserà un suo vestito

Sanremo 2026, Serena Brancale scoppia a piangere mentre parla della madre: “Alla Finale indosserò un suo abito” – IL VIDEOLa cantante in gara a Sanremo 2026 si commuove durante la conferenza stampa ricordando la madre scomparsa, a cui è dedicato il brano "Qui con me".

Leggi anche: Serena Brancale: «A Sanremo porto una ballad scritta per mia madre. In finale indosserò un suo vestito, l'avevamo comprato insieme»

Sanremo 2026, Serena Brancale in conferenza stampa parla di “Qui Con Me”, il brano per la mamma

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Serena Brancale: A Sanremo ho infranto le mie regole, finalmente ho pianto; Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone Qui con me dedicata alla madre - Il video; Perché Serena Brancale ha pianto a Sanremo 2026: Racconto una cosa che mi ferisce ancora, ci ho messo sei anni; Serena Brancale, Qui con me: l'emozione è tanta a Sanremo 2026.

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia a Sanremo 2026, duetto e cover di Besame MuchoLeggi su Sky TG24 l'articolo Serena Brancale con Gregory Porter e Delia a Sanremo 2026, duetto e cover di Besame Mucho ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, chi era la mamma di Serena Brancale. Il post commovente: Sei sempre qui con meBrancale, che nella classifica della terza serata della kermesse canora è risultata nella top 5, ha affidato ai social parole intense che richiamano proprio il testo del brano ... dire.it

Serena Brancale si commuove in conferenza stampa raccontando il rapporto con la madre Maria scomparsa sei anni fa. A lei è dedicata Qui con me, il brano in gara al Festival di Sanremo. L’articolo completo di Stefania Saltalamacchia al link qui sotto https: - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com