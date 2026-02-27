Marco Petito, giovane appassionato del Festival di Sanremo, condivide la sua esperienza e le sue impressioni sull’edizione in corso. Con un occhio attento e una conoscenza approfondita, analizza le performance, i cantanti e le scelte artistiche della manifestazione. La sua prospettiva offre uno sguardo diretto e personale su uno degli eventi più seguiti della musica italiana.

ARISA-MAGICA FAVOLA Un brano dalla purezza cristallina che esalta appieno una vocalità limpida e senza sbavature. Tuttavia, l’atmosfera da ‘favola magica’ finisce per trasportarci fin troppo in un classico Disney — una sorta di Sirenetta moderna che, pur incantando, pecca di originalità. Ci si aspettava un guizzo di personalità in più per uscire dai binari del già visto. SAL DA VINCI- PER SEMPRE SI Finalmente una scossa. Sal Da Vinci punta tutto sul ritmo con un pezzo travolgente che scuote il teatro dal torpore delle canzoni tristi. È una hit pensata per la gente, nata per diventare il tormentone radiofonico dei prossimi mesi. Pur strizzando l’occhio ai grandi eventi di piazza, la sua forza è innegabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Sanremo secondo Marco’: l’occhio di un appassionato sul festival della canzone italiana

