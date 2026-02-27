Sanremo | Sal Da Vicini Samurai Jay e Luchè protagonisti della terza serata

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, Samurai Jay e Luchè sono saliti sul palco, attirando l’attenzione del pubblico. Il pubblico ha cantato a squarciagola il successo di Sal Da Vinci, “Rossetto e Caffè”, mentre applausi, cori ed entusiasmo hanno caratterizzato l’evento. Napoli si conferma presente in questa fase della manifestazione.

Applausi, cori, emozione, entusiasmo: Napoli ancora in classifica al Festival di Sanremo. Quando Sal Da Vinci sale sul palco, non è lui a iniziare: è il pubblico che lo accoglie cantando a squarciagola il suo grande successo, "Rossetto e Caffè". Al termine dell'esibizione, una standing ovation che lo lascia senza parole. L'artista si congeda in lacrime, visibilmente commosso. È lui il protagonista indiscusso della serata: convince la giuria tecnica, conquista il pubblico e domina i social, tra meme e video virali che rilanciano il brano diventato ormai un fenomeno social. A sorpresa anche Belén Rodríguez, che sale sul palco accanto a Samurai Jay, accendendo ulteriormente i riflettori su un brano dal ritmo latino e sound contagioso.