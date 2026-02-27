Sanremo pagelle cover | Sayf-Britti-Biondi viva il jazz 9 Renga-Ferreri aghiacciante 3

A Sanremo, le pagelle delle cover evidenziano che Sayf, Britti e Biondi con “Viva il jazz” ottengono il massimo punteggio, mentre Renga e Ferreri sono valutati con un 3, definito aghiacciante. Lo spettacolo di questa edizione si caratterizza per variazioni di giudizi e interpretazioni, con alcune esibizioni che si distinguono per energia e altre che invece risultano meno apprezzate. La manifestazione continua a stupire con le sue diverse sfumature.

Verrebbe da dire, citando lo show di Stefano De Martino (prossimo, si dice, a prendere il posto di Carlo Conti): Sanremo tutto è possibile. Quella delle cover e dei duetti è da. Sanremo 2026, Mario Biondi e Alex Britti: la cover con Sayf(Adnkronos) – Mario Biondi e Alex Britti tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sanremo 2026, serata cover: Sayf duetta con Alex Britti e Mario Biondi in "Hit the Road Jack"Nella serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover, Sayf salirà sul palco insieme a Alex Britti e Mario Biondi per una reinterpretazione di...