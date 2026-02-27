Sanremo pagelle cover | Fulminacci-Fagnani come Mina-Celentano 7 Lda-Aka 7Even-De Piscopo storia di Napoli 6

Durante la prima serata del Festival di Sanremo sono state presentate le cover interpretate da vari artisti. Fulminacci e Fagnani hanno eseguito brani in stile Mina e Celentano, ottenendo un punteggio di 7, mentre Lda, Aka 7Even e De Piscopo hanno portato sul palco un omaggio alla musica napoletana, valutato con un 6. La serata ha mostrato come tutto possa succedere durante la manifestazione.