Sanremo pagelle cover | Fulminacci-Fagnani come Mina-Celentano 7 Lda-Aka 7Even-De Piscopo storia di Napoli 6
Durante la prima serata del Festival di Sanremo sono state presentate le cover interpretate da vari artisti. Fulminacci e Fagnani hanno eseguito brani in stile Mina e Celentano, ottenendo un punteggio di 7, mentre Lda, Aka 7Even e De Piscopo hanno portato sul palco un omaggio alla musica napoletana, valutato con un 6. La serata ha mostrato come tutto possa succedere durante la manifestazione.
Verrebbe da dire, citando lo show di Stefano De Martino (prossimo, si dice, a prendere il posto di Carlo Conti): Sanremo tutto è possibile. Quella delle cover e dei duetti è da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sanremo pagelle top e flop prima serata: Renga fermo ad Angelo (4), LDA & Aka 7Even da Mare Fuori (4), Gassmann rischia di perdersi (5)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di...
Leggi anche: Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Mannoia e la spilla (8), Fulminacci-Fagnani deliziosi (9), Bianca Balti diva vintage (9)
Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.
Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata: cresce Fulminacci, Lamborghini da dimenticare; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, anticipazioni serata duetti e cover: chi canta stasera (c'è Belen), ospiti e scaletta ufficiale; Roma a Sanremo, Fulminacci: Non sono il tipico romano, ma la cover la canto con Francesca Fagnani.
Sanremo, pagelle cover: Tredici Pietro con papà Morandi (6), Fulminacci-Fagnani come Mina-Celentano (7)Verrebbe da dire, citando lo show di Stefano De Martino (prossimo, si dice, a prendere il posto di Carlo Conti): Sanremo tutto è possibile. Quella delle cover e dei duetti è ... ilmessaggero.it
Sanremo 2026, pagelle look serata cover: la spilla di Fiorella Mannoia (8), Maria Antonietta-Colombre scenografici (8), Fulminacci-Fagnani deliziosi (9)Sanremo 2026 è giunto alla serata delle cover. Che si spera potrà risollevare un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look. Questa sera ... ilmattino.it
La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Fulminacci con Francesca Fagnani - “Parole Parole” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook
Fulminacci e Francesco Fagnani si sono divertiti tantissimo, belli e bravi. Ho amato il bianco e nero della regia #sanremo2026 x.com