Sanremo oncologi | Balti ci dice che dopo le cure la paura resta e va cercata una nuova normalità
Le parole di Bianca Balti a Sanremo riflettono un aspetto spesso trascurato delle cure oncologiche, ovvero che la paura può persistere anche dopo il completamento dei trattamenti. Gli oncologi sottolineano come questa sensazione sia una risposta comune, che richiede un’attenzione continua per aiutare i pazienti a trovare una nuova stabilità. La discussione si concentra su aspetti pratici e reali dell’esperienza post-terapia.
(Adnkronos) – Le parole di Bianca Balti "descrivono con grande lucidità una verità clinica ed esistenziale che noi professionisti conosciamo bene, una fase del percorso oncologico che troppo spesso rimane invisibile: la fine della chemioterapia non coincide con la fine della malattia dal punto di vista psicologico ed esistenziale". "Ciò che accomuna Bianca Balti ad.
