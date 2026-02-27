Nella terza serata del festival di Sanremo, gli ascolti sono aumentati rispetto alle precedenti puntate, con oltre 9,5 milioni di persone che hanno seguito lo spettacolo in televisione. Lo share si è attestato al 60,6%, registrando un incremento. Durante la serata, sono intervenute sul palco Laura Pausini e Alicia Keys, attirando l’attenzione del pubblico.

I numeri che riguardano lo share e la visibilità di Sanremo in televisione sono fortemente positivi. Nell’ultima puntata di mercoledì, più di 9,5 milioni di spettatori hanno assistito al festival, mentre lo share ha raggiunto il 60,6%. L’ultima statistica è la migliore per una terza serata del noto evento musicale italiano. Non a caso, per trovarne uno migliore bisogna risalire al 1990, quando alla conduzione c’erano Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci. All’epoca Sanremo aveva ottenuto il 64,59% di share nella terza puntata, ma durava quattro giorni anziché cinque. Tornando alla contemporaneità, la seconda serata il festival 2026 ha ottenuto 9. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanremo, migliorano ascolti e share nella terza serata: Laura Pausini e Alica Keys infiammano il festival

