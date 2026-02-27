Sanremo l’elisoccorso dei vigili del Fuoco per portare Mogol al Teatro Argentina di Roma

Nelle ultime ore, si è verificato un intervento dei Vigili del Fuoco che hanno impiegato un elicottero per un trasporto speciale. L’elicottero è stato utilizzato per portare un artista al Teatro Argentina di Roma, in occasione di un evento a Sanremo. La scelta ha suscitato un ampio dibattito pubblico, coinvolgendo diverse opinioni sul suo utilizzo.

Un caso di forte dibattito pubblico ha coinvolto nelle ultime ore i Vigili del Fuoco e l’utilizzo di un loro elicottero per un trasporto speciale. A finire sotto i riflettori è stato Mogol, il celebre paroliere italiano, e sua moglie Daniela Gimmelli, trasferiti da Sanremo a Roma a bordo di un AW139 normalmente impiegato per operazioni di soccorso e elisoccorso. La notizia ha subito scatenato le reazioni del centrosinistra ligure, che ha denunciato l’uso del mezzo per finalità non emergenziali: “Incredibile: ci chiediamo se quell’elicottero sia stato tolto al servizio di elisoccorso”, hanno tuonato alcuni esponenti politici.Leggi anche:... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

