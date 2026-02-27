Sanremo la sfida delle cover riaccende la gara | in pole Sal Da Vinci

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, il pubblico ha mostrato entusiasmo e interesse, con molti favoriti che si sono esibiti sul palco. Sal Da Vinci è tra i protagonisti che si sono distinti, attirando l’attenzione degli spettatori. La serata ha visto anche collaborazioni inaspettate e sorprese dell’ultimo minuto, accendendo la gara e cambiando le quotazioni dei possibili vincitori.

Il cantante partenopeo è pronto a prendersi la scena insieme a Michele Zarrillo con Cinque giorni. Subito dietro Ditonellapiaga con Tony Pitony La quarta serata del Festival di Sanremo, quella delle cover, è quella che mette tutti d'accordo e che può ribaltare i pronostici e il vincitore: pubblico nostalgico, fan delle collaborazioni improbabili, amanti delle sorprese last minute. È la notte dei duetti, delle standing ovation facili e – perché no – dei ribaltoni. Dopo il 60% di share toccato giovedì sera, resta da capire se l'effetto nostalgia farà volare ancora gli ascolti. Secondo gli esperti di Sisal è più probabile che la serata resti sotto il 65% (quota 1,72) piuttosto che superarlo.