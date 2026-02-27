Sanremo la quarta serata | oggi duetti co-conduttori Frassica Balti e Siani – Diretta

Nella quarta serata del festival di Sanremo si esibiscono i concorrenti in cover, dopo le tre serate dedicate agli inediti. La diretta vede la partecipazione di co-conduttori come Frassica, Balti e Siani, che intrattengono il pubblico con le loro interazioni. Durante la serata, si alternano i duetti tra i cantanti in gara e gli artisti invitati, mentre sul palco vengono presentate anche alcune esibizioni speciali.

(Adnkronos) – Dopo le prime tre serate dedicate agli inediti dei concorrenti, al festival di Sanremo arriva il momento delle cover. La quarta serata, quella di oggi venerdì 27 febbraio, è dedicata ai duetti: i 30 Big, insieme a ospiti speciali dello spettacolo e della scena musicale, reinterpretano grandi successi del passato, dalle hit italiane ai classici stranieri. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno co-conduttori della serata Nino Frassica, che porterà ironia e leggerezza tra un’esibizione e l’altra, e Bianca Balti, chiamata a raccontare la sua battaglia contro il tumore ovarico che l’ha colpita. A loro si aggiunge Alessandro Siani, nome tenuto segreto fino a pochi minuti prima dell'inizio della serata. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Festival di Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: conduttori, cantanti, duetti, ospiti, sorpreseFestival di Sanremo 2026, la kermesse è arrivata alla quarta serata: la gara entra nel vivo con i cantanti impegnati nelle cover.

SANREMO 2026, SCALETTA QUARTA SERATA: DUETTI, OSPITI, CO-CONDUTTORI E OMAGGITutto pronto per la quarta serata della 76° edizione del Festival di Sanremo su Rai1.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Sanremo 2026, quarta serata: ospiti, duetti e scaletta; Festival di Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata con duetti e cover.

Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: Bianca Balti c'è, il sogno Monica Belucci, lite nel backstage, classifica e scaletta ufficialeDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVE ... tg24.sky.it

Festival di Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: conduttori, cantanti, duetti, ospiti, sorprese - facebook.com facebook

Scaletta Sanremo 2026 quarta serata oggi 27 febbraio 2026: i duetti e le cover, gli ospiti e i co-conduttori in ordine di uscita x.com