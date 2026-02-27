Sanremo la diretta della serata cover Mister X? È Siani

Durante la serata cover al Festival di Sanremo, Mara Sattei e Mecna hanno interpretato “L'ultimo bacio” di Carmen Consoli, brano scelto come colonna sonora del film diretto da Gabriele Muccino nel 2001. La serata ha visto anche la presenza di un mister X, identificato successivamente come il comico Siani, che ha partecipato alla conduzione. La diretta si è svolta venerdì sera, con vari duetti e ospiti sul palco.

Serata duetti al Festival di Sanremo. Ecco la diretta del venerdì dedicato alle cover e agli ospiti. 21:20 - Mara Sattei con Mecna in “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli, colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino del 2001. Un brano impreziosito dalle barre del rapper di San Giovanni Rotondo. 21:15 - L'attore Alessandro Siani irrompe con tuta la sua simpatia. "Complimenti per la scenografia, vederla da qui è meravigliosa, con l'orchestra dal primo piano all'ultimo. I coristi sono a Roccaraso - scherza il comico. E aggiunge: "Carlo, sei stato straordinario, hai fatto il 60% di share. La prima puntata hai chiamato Can Yaman, l'uomo più bello del mondo, ma noi ci siamo visti?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

