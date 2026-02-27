Sanremo la conferenza stampa | stasera duetti Buoni dati | Il Festival è sano Conti se ne va a metà Balti splendida

Stamattina si è tenuta la conferenza stampa di Sanremo 2026, con Carlo Conti e Bianca Balti che hanno annunciato che stasera si terranno i duetti e le cover. Sono stati comunicati dati positivi sul festival, che viene descritto come

Entra nel vivo il Festival di Sanremo 2026 con la quarta serata, quella tradizionalmente dedicata a duetti e cover, presentata in conferenza stampa mattutina da Carlo Conti insieme alla co-conduttrice Bianca Balti. Una puntata centrale per la kermesse, che vedrà esibirsi tutti i 30 Big in gara accompagnati da artisti ospiti, con l’assegnazione del vincitore della serata tramite televoto. Nel corso dell’incontro con la stampa è stato evidenziato anche il dato positivo sugli ascolti della terza serata, saliti al 60,3% di share, segnale di una crescita dell’interesse del pubblico nella fase centrale del Festival. Un risultato che rafforza la strategia di uno show dal ritmo sostenuto ma ricco di momenti musicali trasversali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sanremo, la conferenza stampa: stasera duetti. Buoni dati: “Il Festival è sano”. Conti se ne va a metà, Balti splendida Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampaNon ci sarà la premier Giorgia Meloni alla 76ma edizione del Festival della Canzone Italiana. La conferenza stampa di Sanremo 2026, Conti e Pausini parlano alla vigilia del FestivalIl Festival di Sanremo 2026 entra nella sua settimana decisiva con la prima conferenza stampa in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle 12. Conferenza stampa di Sarà Sanremo 2025 e presentazione vincitori di Area Sanremo Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Sanremo, la prima conferenza stampa- Conti: 'Meloniano? Sono libero. La premier se vuole venire all'Ariston compra il biglietto'; Sanremo 2026, la conferenza stampa di mercoledì 25 febbraio.; Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival. La conferenza stampa di Sanremo 2026, in diretta | Nella quarta serata duetti e cover. La co-conduttrice sarà Bianca BaltiLa conferenza stampa in vista della quarta serata di Sanremo. corriere.it Sanremo 2026 in diretta, oggi la serata duetti e cover: alle 12 la conferenza stampa e l’ordine dei 30 bigLa serata duetti di Sanremo in diretta: la conferenza stampa in streaming su RaiPlay e la scaletta della quarta serata con i 30 cantanti in gara: Carlo ... fanpage.it Serena Brancale si è commossa questa mattina in conferenza stampa a Sanremo parlando della mamma a cui ha dedicato la canzone. Brancale è jn gara con “Qui con me”. #ilmessaggero #sanremo #serenabrancale - facebook.com facebook Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo #sanremo2026 #sanremo x.com