sanremo il dialogo di siani e conti dedicato a pippo baudo

Con Alessandro Siani sul palco del teatro Ariston di Sanremo è arrivato il primo monologo di questo Festival, che in realtà era un dialogo, ovviamente in chiave ironica come si confà a un attore del suo calibro. Il momento è stato dedicato a Pippo Baudo per il primo Sanremo dopo la sua morte sui motivi per cui "Sanremo è Sanremo". “Sanremo è Sanremo perché ha 76 anni di vita musica, imprevisti, polemica, ma è sempre giovane”, ha esordito Carlo Conti. "Sanremo è Sanremo perché ha 76 anni di vita ma è ancora in attività: l'età pensionabile in questo Paese si allontana assai”, ha risposto Siani. “ "Sanremo è Sanremo perché Marco se n'è andato e non ritorna più”, ha proseguito Conti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, Carlo Conti commosso: "Festival dedicato a Pippo Baudo"(LaPresse) Carlo Conti si è mostrato visibilmente commosso parlando di Pippo Baudo, a cui è dedicata questa edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2026, il camerino di Carlo Conti è un omaggio a Pippo Baudo: ecco perchéL'abbiamo detto spesso: il Festival di Sanremo non è solo una gara canora ma è un pezzo di storia d'Italia che si...

