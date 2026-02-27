Sanremo Eros Ramazzotti e Alicia Keys duetto da leggenda | l’Ariston chiede il bis lei canta Empire State of Mind – Il video

Sul palco dell’Ariston si è svolto un momento memorabile con Eros Ramazzotti e Alicia Keys che hanno condiviso un duetto straordinario, coinvolgendo il pubblico presente. La performance ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando spazio a un’esibizione intensa e coinvolgente. La serata ha visto un ritorno emozionante di artisti che hanno saputo creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il ritorno di Eros Ramazzotti sul palco dell’Ariston, a esattamente 40 anni dalla vittoria con Adesso tu il 26 febbraio 1986, è stato un potente viaggio nella memoria introdotto a sorpresa dalla voce iconica di Pippo Baudo. Seduto sugli scalini insieme a Carlo Conti per un momento di intimità, Eros ha mostrato il volto autentico del «giramondo» rimasto fedele alla sensibilità del ragazzo di periferia, rifiutando ogni piedistallo. «Umanamente sono quello di prima, il successo mi ha dato solo la forza di fare ciò che amo», ha dichiarato. L’emozione ha lasciato spazio a una riflessione civile quando l’artista e il conduttore hanno invocato il potere della musica come strumento di speranza per i paesi in guerra, auspicando che le note possano arrivare laddove le armi devono tacere. 🔗 Leggi su Open.online

