Sanremo Emanuele D’Onofrio il logopedista dei VIP e dei BIG della musica

A Sanremo, Emanuele D’Onofrio, logopedista e vocal trainer noto per aver lavorato con diversi artisti di alto livello, è presente per assistere Sal Da Vinci durante il festival. D’Onofrio si occupa di migliorare le performance vocali dei cantanti, offrendo supporto specifico e professionale. La sua presenza è visibile tra i professionisti che collaborano con i partecipanti durante le prove e le esibizioni.

Emanuele D'Onofrio, il logopedista e Vocaltrainer dei VIP, è arrivato a Sanremo per sostenere le performance vocali di Sal Da Vinci Sì parla tanto dei BIG gara al festival di Sanremo, ma in realtà dietro ogni artista ci sono tante figure professionali che si prendono cura della voce e del fisico permettendo ad ogni singolo cantante, attore, presentatore di lavorare e di migliorare attraverso lo studio e l'allenamento, la propria voce. Emanuele D'Onofrio, noto logopedista dei VIP sta affiancando Sal Da Vinci in questa nuova avventura al festival, ma il dottore super noto a Napoli come logopedista e Vocal trainer di tantissimi VIP passando da Gigi D'Alessio a Serena Brancale, Stefano de Martino e Luchè.