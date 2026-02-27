Sanremo Emanuele D’Onofrio il logopedista dei VIP e dei BIG della musica

Da 361magazine.com 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sanremo, Emanuele D’Onofrio, logopedista e vocal trainer noto per aver lavorato con diversi artisti di alto livello, è presente per assistere Sal Da Vinci durante il festival. D’Onofrio si occupa di migliorare le performance vocali dei cantanti, offrendo supporto specifico e professionale. La sua presenza è visibile tra i professionisti che collaborano con i partecipanti durante le prove e le esibizioni.

Emanuele D’Onofrio, il logopedista e Vocaltrainer dei VIP, è arrivato a Sanremo per sostenere le performance vocali di Sal Da Vinci Sì parla tanto dei BIG gara al festival di Sanremo, ma in realtà dietro ogni artista ci sono tante figure professionali che si prendono cura della voce e del fisico permettendo ad ogni singolo cantante, attore, presentatore di lavorare e di migliorare attraverso lo studio e l’allenamento, la propria voce. Emanuele D’Onofrio, noto logopedista dei VIP sta affiancando Sal Da Vinci in questa nuova avventura al festival, ma il dottore super noto a Napoli come logopedista e Vocal trainer di tantissimi VIP passando da Gigi D’Alessio a Serena Brancale, Stefano de Martino e Luchè. 🔗 Leggi su 361magazine.com

sanremo emanuele d8217onofrio il logopedista dei vip e dei big della musica
© 361magazine.com - Sanremo, Emanuele D’Onofrio, il logopedista dei VIP e dei BIG della musica

Leggi anche: Sanremo, le reazioni dei BIG alle pagelle dei giornalisti

Matrimonio in Toscana: la figlia di Giovannino Agnelli si sposa nella stessa villa dei genitori, attesi vip e big della finanzaMontopoli Valdarno, 13 dicembre 2025 – Un matrimonio in cui sarà vivo il ricordo del padre: Virginia Asia Agnelli, 28 anni, figlia di Giovannino...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026, Sal Da Vinci fa da vocal coach a Tredici Pietro nel backstage: il video virale; Sanremo 2026, Sal Da Vinci nuova star del Festival: sul web (e non solo) tutti pazzi per lui; La performance nasce nel backstage: c’è il vocal trainer sannita ad ‘allenare’ Sal Da Vinci; La performance nasce nel backstage | c’è il vocal trainer sannita ad ‘allenare’ Sal Da Vinci.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.