Sanremo e se la noia fosse un mandato preciso?

Sanremo 2026 si presenta come un festival che sembra aver messo in secondo piano l’innovazione e la sorpresa, concentrandosi su formule collaudate e ripetitive. La manifestazione si svolge senza particolari scossoni, mantenendo un ritmo prevedibile e poco incline a sorprendenti svolte. In questa edizione, la noia sembra essere diventata una scelta consapevole, lasciando spazio a una routine consolidata.

Anche la terza serata è il capolavoro assoluto dell’irrilevanza elevata a sistema. E se Conti seguisse il più clamoroso degli autosabotaggi in attesa dell’edizione blindata di De Martino? I top, i flop e le pagelle. Sanremo 2026 è il capolavoro assoluto dell’irrilevanza elevata a sistema. Un evento anagraficamente bipolare che oscilla tra il pannolino e la dentiera, dove si elegge un vincitore delle Nuove Proposte (Niccolò Filippucci, in un segmento gestito da un Gianluca Gazzoli ridotto a steward di lusso) e un attimo dopo si celebra Mogol, generando uno smarrimento collettivo che nemmeno un triplo gin tonic riuscirebbe a sedare. Ma il sospetto, giunti alla terza serata, è che la noia non sia un incidente di percorso, bensì un mandato preciso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

