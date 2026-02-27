Sanremo è record per la terza serata ma gli ascolti restano traballanti Ultimo festival per Carlo Conti? Già pronto il sostituto

La terza serata di Sanremo 2026 ha registrato una media di 9.543.000 spettatori con un 60,6% di share, risultato che rappresenta il miglior dato per una serata di questa edizione. Si tratta comunque di numeri che non sono ancora pieni di sicurezza, considerando che gli ascolti complessivi restano instabili. Si parla già di un possibile cambio di conduttore per il prossimo festival.

