Sanremo e premio Cover-Duetto | l' umbro Bravi con la Mannoia tra i favoriti Ecco l' ordine di esibizione

A Sanremo, il cantante umbro Michele Bravi, nato e cresciuto a Città di Castello, ha partecipato anche alla terza serata del festival. Nonostante la presenza nel cast di artisti, non si è classificato tra i primi cinque, nonostante il televoto, solitamente più favorevole, abbia rappresentato il 50% del punteggio. È stato annunciato l’ordine di esibizione della serata.

Dopo il debutto anche nella terza serata di Sanremo, il cantante umbro - nato e cresciuto a Città di Castello - Michele Bravi non è rientrato nei primi 5 di giornata, nonostante per determinare la classifica l'ingresso fosse alimentato al 50% dal televoto - di solito generoso in passato con Bravi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Michele Bravi a Sanremo 2026: «Quando ha mandato la canzone a Carlo Conti, ho scritto a Fiorella Mannoia e le ha detto: “Se succede, devi venire per il duetto”»Prima o poi è una ballad intima e introspettiva che esplora il tema dell’inadeguatezza e la fine di un amore.

Fiorella Mannoia con Mariposa

