A Sanremo il 27 febbraio 2026 si svolge la serata delle cover, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Durante l’evento, si esibiscono artisti di varie generazioni, reinterpretando brani storici del festival e di altri artisti. La conferenza stampa si tiene in diretta, con la partecipazione di numerosi protagonisti e addetti ai lavori. La serata promette momenti di grande energia e sorprese musicali.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – È arrivato il momento più atteso: la serata delle cover a Sanremo 2026. È uno dei momenti più attesi dal pubblico, ormai diventato un vero cult sanremese che sempre riserva emozioni e grandi sorprese. Nella quarta serata del Festival, stasera i 30 Big in gara si esibiranno in duetto con artisti ospiti, portando sul palco cover di brani famosi dal repertorio italiano o internazionale. Le performance verranno valutate dagli esperti e dal pubblico a casa attraversoil Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio: l’artista più votato verrà proclamato vincitore della serata delle cover. A condurre la serata, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Bianca Balti, che racconterà il suo anno di rinascita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanremo, è arrivata la serata delle cover: tutte le anticipazioni. La conferenza stampa in diretta

Sanremo 2026, conferenza stampa prima serata: tutte le dichiarazioni in direttaIl Festival di Sanremo 2026 prende ufficialmente il via sotto il segno della continuità storica e del grande spettacolo popolare.

Sanremo 2026, la conferenza stampa della prima serata in direttaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Temi più discussi: Chi canta la sigla di Sanremo 2026 e cosa vuol dire; Sanremo 2026: è di Welo il jingle del 76° Festival; Dal passato nelle strade di Napoli a Sanremo: Luchè porta 'Labirinto' all'Ariston; Sanremo 2026, la nuova sigla del Festival è ‘Emigrato (Italiano)’ di Welo – Chi è Manuel Mariano.

Belen è arrivata a Sanremo sfoggiando i risultati del suo nuovo segreto di bellezza. La maschera led viso e colloBelén brilla a Sanremo 2026! Il segreto del suo viso perfetto? Foreo Luna 3 e maschera LED FAQ. Scopri la sua routine hi-tech e le migliori alternative economiche da comprare su Amazon. dilei.it

Bianca Balti, quanto guadagna a Sanremo 2026: la cifra del cachet come co-conduttriceQuanto guadagna Bianca Balti per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026? Rispetto al passato, il suo cachet non è cresciuto. donnaglamour.it

Attesissima, Irina Shayk è arrivata al Festival di Sanremo. Cosa ne pensate del suo look >> https://buff.ly/aYeAl4U - facebook.com facebook

Brutta caduta per Patty Pravo, arrivata in sala stampa a Sanremo di ottimo umore ma poi scivolata mentre cercava la sedia. La cantante è in gara, a 77 anni, con "Opera". #Sanremo2026 x.com