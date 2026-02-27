Sanremo Di Liberatore | E' un Festival sano colpa del direttore artistico Carlo Conti Stasera le cover

Durante il Festival di Sanremo, Di Liberatore ha dichiarato che l’evento è “sano” e ha attribuito questa caratteristica al lavoro del direttore artistico Carlo Conti. Questa sera sono previste le esibizioni delle cover, mentre lo share televisivo mostra un andamento in crescita tra le varie serate, contrariamente a quanto accaduto negli anni precedenti.

«Lo share ha un andamento in controtendenza rispetto agli ultimi anni, quindi stiamo crescendo dalla prima alla seconda alla terza puntata. Continua ad essere un festival giovane, con oltre l’80% di shera nel target donne 15-34. Il picco, questa volta seguito durante l'esibizione di Alicia Keys, durante lo splendido regalo che ci ha fatto l’artista, è stato del 65,8%, all’incirca dalle 23 alle 23.10, mentre il picco di ascolto è più organico, con una punta di 14.200.000 di spettatori e una forchetta che è andata dalle 22 circa alle 22.15. In merito ai dati social, il cumulato delle tre serate rispetto ai video view supera il mezzo miliardo e la terza serata aumenta del 30% rispetto alla terza serata del 2025, con oltre 80 milioni di visualizzazioni». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina? No a commenti politici”Ieri sera 25 febbraio davanti al Festival di Sanremo 2026 c’erano 9 milioni 53 mila, con uno share del 59.

Carlo Conti sul calo degli ascolti di Sanremo 2026: “Se dovesse continuare, darei la colpa al direttore artistico”Carlo Conti commenta i dati della prima serata di Sanremo 2026, in calo rispetto a quelli del debutto dell'edizione 2025.

I 30 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Annunciati da Carlo Conti al Tg1

Sanremo, boom Eros Ramazzotti-Alicia Keys dopo i problemi tecnici. E al Festival torna anche Belén Rodriguez (in playback). Share al 59%Il calo fisiologico degli ascolti prosegue, ma Carlo Conti resta a bordo della nave: l'impressione è che, come ci racconta qui accanto Giancarlo Magalli, abbia le valigie pronte per ... ilgazzettino.it

Sanremo rialza lo share, Conti ironizza sul caldo e lancia il Sanremo Estate. Polemiche, super ospiti e grandi sorprese all’AristonSanremo: polemiche, super ospiti e grandi sorprese all’Ariston Con un punto e mezzo in più di share rispetto alla prima serata, aprire la consueta ... affaritaliani.it

"Ho sentito che non vogliono mettere più le radio nelle automobili: credo sia sbagliatissimo, faremo una petizione per non toglierle". Così Carlo Conti durante la conferenza stampa della quarta serata del festival. "La radiofonia per me è fondamentale -aggiu - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti si risolleva con gli ascolti della terza serata: 9 milioni 543mila spettatori con i 60.6% di share, meglio dell’anno scorso. @GiusCandela @FQMagazineit x.com