Sanremo De Giorgi | la battuta sui Mondiali fa ridere tutto l’Ariston

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, il ct della nazionale maschile di pallavolo, Fefè De Giorgi, ha fatto una battuta sui prossimi impegni, dicendo che l’estate sarà impegnativa con gli Europei. La sua frase ha suscitato risate tra il pubblico presente all’Ariston, mentre veniva intervistato da Carlo Conti. De Giorgi ha partecipato all’evento come ospite.

"Abbiamo un'estate impegnativa, abbiamo gli Europei". Così il ct della nazionale maschile di pallavolo campione del Mondo, Fefè De Giorgi, raggiunto da Carlo Conti in platea all'Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo. "La partita inaugurale si giocherà a Napoli all'aperto in piazza del Plebiscito. Vi invito a seguirci", ha aggiunto De Giorgi.