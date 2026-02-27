Sanremo | dai lustrini di Arisa al luxury style di Luchè | le pagelle ai look della terza serata

Durante la terza serata di Sanremo, sono stati protagonisti vari look tra cui i lustrini di Arisa e il style luxury di Luchè. Tra i protagonisti si sono distinti anche Maria Antonietta e Colombre, con un duo che ha mostrato un abbinamento tra romanticismo rétro e minimalismo, risultando comunque coerenti nelle scelte di moda.