Sanremo | dai lustrini di Arisa al luxury style di Luchè | le pagelle ai look della terza serata
Durante la terza serata di Sanremo, sono stati protagonisti vari look tra cui i lustrini di Arisa e il style luxury di Luchè. Tra i protagonisti si sono distinti anche Maria Antonietta e Colombre, con un duo che ha mostrato un abbinamento tra romanticismo rétro e minimalismo, risultando comunque coerenti nelle scelte di moda.
Maria Antonietta & Colombre – Duo ben calibrato: lei romantica con twist rétro, lui più minimale. Coerenti, ma poco wow. 2. Leo Gassmann – Completo pulito, taglio classico: elegante ma scolastico. Serve un dettaglio identitario. 3. Malika Ayane – Raffinata, silhouette fluida e styling sofisticato: classe naturale, tra le migliori. 4. Sal Da Vinci – Tradizione partenopea in chiave elegante: corretto, ma senza guizzi couture. 5. Tredici Pietro – Street credibile, layering studiato: giovane, autentico, centrato. 6. Raf – Nero dominante, rock maturo: funziona, ma già visto. 7. Francesco Renga – Tailoring impeccabile: rassicurante, forse troppo.
