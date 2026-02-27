Sanremo che passione | Artisti visti da vicino Conti grande persona Sempre gentile con tutti

Sanremo continua a catturare l’attenzione di appassionati e artisti, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. La manifestazione si distingue per l’atmosfera coinvolgente e l’opportunità di incontrare da vicino chi rende grande questa tradizione. Tra le persone che partecipano, alcuni descrivono l’esperienza come indimenticabile, sottolineando l’accoglienza e la spontaneità di chi lavora dietro le quinte.

di Laura Valdesi SIENA "Perché Sanremo è Sanremo!". Unico, infatti. Ha proprio ragione il famoso jingle che ha segnato la storia del festival più amato d’Italia. Che divide e unisce, aiuta a socializzare (alzi la mano chi non ha visto la finale in compagnia davanti alla pizza) e fa sognare. Proprio la passione per Sanremo ha spinto in Liguria Rita Maria D’Agostino, 23enne calabrese che fa Giurisprudenza all’Università di Siena. "Sono all’ultimo anno di studi", dice la giovane che nella nostra città, confessa, si sente come a casa. Tanto è vero che nel maggio scorso si è battezzata nel Drago e che da due anni entra in Piazza come tamburino di Palazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

