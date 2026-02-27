Durante le ore che hanno preceduto il penultimo appuntamento del Festival di Sanremo, si è verificato un incidente di rilievo riguardante la presenza di Vincenzo Schettini sul palco dell’Ariston. In una conferenza stampa si è verificato un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole, creando un caos evidente tra i presenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra pubblico e media.

Nel corso delle ore che hanno preceduto il penultimo appuntamento del Festival, si è aperto un caso legato alla partecipazione di Vincenzo Schettini sul palco dell’Ariston. In un primo momento, la presenza del docente, youtuber e divulgatore scientifico è stata data come non prevista, in un contesto segnato da polemiche nate dopo alcune dichiarazioni rilasciate nel podcast di Gianluca Gazzoli. Ma cosa sta succedendo? Nelle ultime ore si era fatta strada la voce secondo sui il docente avrebbe disertato la kermesse canora in seguito alla pioggia di critiche dei giorni scorsi. Secondo quanto riportato, al centro delle contestazioni vi sarebbero frasi in cui il docente e divulgatore, noto per il progetto “La fisica che ci piace”, ha prospettato un’idea di fruizione della cultura anche attraverso contenuti a pagamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sanremo, caos totale su Schettini! Colpo di scena in conferenza stampa, tutti basiti

Conferenza stampa Italiano post Bologna Juve: «Ribattuto colpo su colpo ma loro sono davvero forti»di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Italiano post Bologna Juve: le parole del tecnico del Bologna al termine della gara disputatasi al...

Conferenza stampa di fine anno della Meloni: “Su Trentini governo mobilitato su tutti i canali”L’incontro della premier Meloni con i giornalisti nella conferenza stampa di fine anno Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Fiorello, Carlo Conti nel mirino a La Pennicanza: A Sanremo invita gente a caso, poi la stoccata ad Andrea Pucci; Sanremo 2026, dj set di Alessandro Basciano con ospite Fabrizio Corona: ecco chi ha svegliato Elettra Lamborghini; Fedez sulla gravidanza di Giulia Honegger a Sanremo 2026: Non devo annunciare nulla, mi limiterò a cantare; J-Ax - 'Italia starter pack': voto 6.5.

Tutto falso. Sanremo, caos totale: il big risponde così alle accuse, è polemicaIl Festival di Sanremo è da sempre un terreno fertile non solo per la musica, ma anche per polemiche che nascono improvvisamente tra i corridoi dell’Ariston e ... thesocialpost.it

Sanremo, caos totale durante il Festival: la polizia costretta a intervenireTensione fuori dal Festival di Sanremo durante la prima serata dell’edizione 2026. Un gruppo di attivisti ha superato le transenne del Green Carpet, ... thesocialpost.it

Sanremo 2026 in subbuglio: anche Schettini si tira indietro e monta il caos Il Festival di Sanremo 2026 sta vivendo giornate turbolente, e dopo la rinuncia di Andrea Pucci, arriva un altro importante dietrofront. Vincenzo Schettini, il professore noto per il progr - facebook.com facebook

Sanremo: è caos - Un artista perde la pazienza prima dell'inizio: che succede x.com