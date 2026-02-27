Sanremo bene la terza serata | la più vista dal 1990

La terza serata del Festival di Sanremo su Rai1 si è conclusa con un ascolto record, risultando la più vista dal 1990. La prima parte, andata in onda tra le 21.45 e le 23.33, ha attirato 12 milioni 585 mila spettatori e ha raggiunto il 60,4 per cento di share. I dati evidenziano un'affluenza significativa di pubblico durante l'evento.

Nella serata di ieri, la terza del Festival di Sanremo su Rai1, la prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 12 milioni 585 mila spettatori con il 60,4 per cento di share. La seconda parte invece, dalle 23.37 all'1.14, da 5 milioni 941 mila con il 61.3 di share. Un buon risultato per il conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Quello di ieri sera, infatti, è il dato più alto dal 1990 per la stessa serata. L'edizione di trentasei anni fa, condotta da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, assegnò la vittoria ai Pooh con "Uomini soli". Quell'edizione, però, comprendeva quattro serate e non cinque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Terza serata del Festival di Sanremo, tra le lacrime di Sal Da Vinci, la bellezza di Belen Rodriguez e il ritmo di Serena Brancale.

Radio e televoto hanno premiato Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Stasera la serata cover con voto separato.

