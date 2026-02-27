Sanremo ascolti terza serata | 1 milione in meno di spettatori rispetto al 2025 ma migliora lo share

Nella terza serata del Festival di Sanremo, gli ascolti sono calati di un milione di spettatori rispetto all’edizione del 2025, ma lo share è in aumento. La trasmissione ha mantenuto comunque un ruolo importante nel panorama televisivo, confermando la sua presenza come evento centrale della programmazione serale. I dati ufficiali mostrano questa dinamica tra numero di spettatori e quota di mercato.

La terza serata del Festival di Sanremo segna un punto di svolta negli ascolti e consolida la centralità televisiva dell'evento. Il dato Auditel parla chiaro: 9,3 milioni di spettatori e uno share del 60,6%, in crescita rispetto alle prime due serate. Un risultato che conferma la solidità del format e la capacità dello show di catalizzare l'attenzione del pubblico generalista. Il confronto con le edizioni precedenti restituisce un quadro articolato. Se da un lato lo share supera quello registrato nel 2025, dall'altro si registra circa un milione di spettatori in meno rispetto alla terza serata dello scorso anno. Nel 2025, infatti, il giro di boa del Festival aveva totalizzato 10 milioni e 700mila spettatori con il 59,8% di share.