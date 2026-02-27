Sanremo al cardinale Ravasi piace il Festival | sui social rilancia i versi di Maria Antonietta & Colombre e Tredici Pietro

Il cardinale Ravasi ha condiviso sui social alcuni versi di artisti italiani, mostrando interesse per il Festival di Sanremo. La sua partecipazione online si caratterizza per interventi diretti e senza formalismi, che attirano l’attenzione dei fan e degli appassionati di musica. Attraverso questa presenza, si percepisce un punto di vista personale che si inserisce nel dibattito culturale attorno alla manifestazione.

Il cardinale Gianfranco Ravasi si conferma tra i più appassionati commentatori del Festival di Sanremo. Anche giovedì 26 febbraio ha condiviso su X alcuni versi dei brani in gara alla kermesse. È la volta di Maria Antonietta & Colombre e del loro brano La felicità e basta: «Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così.». Non solo. Sui social Ravasi ha richiamato anche Uomo che cade di Tredici Pietro, riportando alcuni passaggi del testo: «E faccio un’altra figuraccia come un bambino scivolato in una piazza. A volte siamo bravi a sparire per non rischiare di farci male. Se guardi su c’è un uomo che cade, l’uomo che cade, un altro che cade». 🔗 Leggi su Open.online

Chi sono Maria Antonietta e Colombre, cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026Chi sono Maria Antonietta e Colombre, cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 Chi sono Maria Antonietta e Colombre, la coppia di cantanti in...

Maria Antonietta e Colombre al Festival: «Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme». L’intervistaLa felicità e basta, si intitola così il brano scelto da Maria Antonietta e Colombre per il loro debutto sul palco del Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il cardinale Ravasi non rinuncia al Festival: Merita attenzione, soprattutto per i giovani artisti; Perché Sanremo è Sanremo… nei tweet del Cardinale Ravasi; Sanremo, il cardinale Ravasi non rinuncia al Festival: Merita attenzione, soprattutto per i giovani artisti; Sanremo 2026, Ravasi cita Dargen, Malika e Nigiotti: perché il cardinale sorprende con i suoi commenti su X.

Sanremo, al cardinale Ravasi piace il Festival: sui social rilancia i versi di Maria Antonietta & Colombre e Tredici PietroFin dal debutto della kermesse, il 24 febbraio, Ravasi - già Prefetto della Cultura - aveva fatto sapere che avrebbe seguito la manifestazione. E ora arrivano anche i suoi endorsement ... open.online

Il cardinale Gianfranco Ravasi commenta il Festival di Sanremo 2026 e rilancia i versi degli artisti in garaSempre il 25 febbraio, Ravasi cita un passaggio intenso del pezzo di Enrico Nigiotti: E c'è bisogno di dolore per un po' di felicità. Il dolore come passaggio, come soglia. Un tema potentissimo ... tg.la7.it

Maria Antonietta e Colombre lasciano l’Ariston dopo aver cantato tra i primi nella terza serata del festival #IlMessaggero #colombre #ariston facebook

Comunque Maria Antonietta & Colombre sono i Coma_Cose però meglio: una delle migliori canzoni di #Sanremo2026. x.com