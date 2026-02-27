Sanremo al cardinale Ravasi piace il Festival | sui social rilancia i versi di Maria Antonietta & Colombre e Tredici Pietro

Da open.online 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale Ravasi ha condiviso sui social alcuni versi di artisti italiani, mostrando interesse per il Festival di Sanremo. La sua partecipazione online si caratterizza per interventi diretti e senza formalismi, che attirano l’attenzione dei fan e degli appassionati di musica. Attraverso questa presenza, si percepisce un punto di vista personale che si inserisce nel dibattito culturale attorno alla manifestazione.

Il cardinale Gianfranco Ravasi si conferma tra i più appassionati commentatori del Festival di Sanremo. Anche giovedì 26 febbraio ha condiviso su X alcuni versi dei brani in gara alla kermesse. È la volta di Maria Antonietta & Colombre e del loro brano La felicità e basta: «Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così.». Non solo. Sui social Ravasi ha richiamato anche Uomo che cade di Tredici Pietro, riportando alcuni passaggi del testo: «E faccio un’altra figuraccia come un bambino scivolato in una piazza. A volte siamo bravi a sparire per non rischiare di farci male. Se guardi su c’è un uomo che cade, l’uomo che cade, un altro che cade». 🔗 Leggi su Open.online

Chi sono Maria Antonietta e Colombre, cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026Chi sono Maria Antonietta e Colombre, cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 Chi sono Maria Antonietta e Colombre, la coppia di cantanti in...

Maria Antonietta e Colombre al Festival: «Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme». L’intervistaLa felicità e basta, si intitola così il brano scelto da Maria Antonietta e Colombre per il loro debutto sul palco del Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il cardinale Ravasi non rinuncia al Festival: Merita attenzione, soprattutto per i giovani artisti; Perché Sanremo è Sanremo… nei tweet del Cardinale Ravasi; Sanremo, il cardinale Ravasi non rinuncia al Festival: Merita attenzione, soprattutto per i giovani artisti; Sanremo 2026, Ravasi cita Dargen, Malika e Nigiotti: perché il cardinale sorprende con i suoi commenti su X.

Sanremo, al cardinale Ravasi piace il Festival: sui social rilancia i versi di Maria Antonietta & Colombre e Tredici PietroFin dal debutto della kermesse, il 24 febbraio, Ravasi - già Prefetto della Cultura - aveva fatto sapere che avrebbe seguito la manifestazione. E ora arrivano anche i suoi endorsement ... open.online

Il cardinale Gianfranco Ravasi commenta il Festival di Sanremo 2026 e rilancia i versi degli artisti in garaSempre il 25 febbraio, Ravasi cita un passaggio intenso del pezzo di Enrico Nigiotti: E c'è bisogno di dolore per un po' di felicità. Il dolore come passaggio, come soglia. Un tema potentissimo ... tg.la7.it