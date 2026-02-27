Sanremo ad Ilaria Carpo il Gran Trofeo Milano Sanremo della Canzone Italiana ed XV

Ad Ilaria Carpo è stato consegnato il Gran Trofeo Milano Sanremo della Canzone Italiana ed XV, mentre la coppa delle 100 Radio Tv per il miglior brano da lanciare per l’estate è stata assegnata a Simona Donda. La cerimonia si è svolta durante la manifestazione dedicata alla musica italiana, coinvolgendo artisti e addetti ai lavori.

Difronte all'Ariston ed in diretta tv è stato assegnato il Gran Trofeo Milano Sanremo della Canzone Italiana 2026 ed. XV ad Ilaria Carpo, col brano "Siberia" e la coppa delle 100 Radio Tv per il migliore brano da lanciare per l'estate a Simona Donda col brano "Basta così". Il format di Antonio Diomede, presidente della REA - Radiotelevisioni Europee Associate, giunto alla XV edizione, ha fatto tappa live a Milano e Roma per tagliare il traguardo a Sanremo, dove la Giuria di esperti del settore, del Circuito Nazionale 100 Radio TV presieduta da Carlotta Ghirardini, ha proclamato i vincitori. Con la conduzione di Paky Arcella, la kermesse è...